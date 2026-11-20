Польща розраховує до кінця першого кварталу 2027 року підписати контракт із американськими компаніями Westinghouse Electric і Bechtel на будівництво своєї першої атомної електростанції. Вартість проєкту оцінюють приблизно у $50 млрд. Про це заявив голова правління державної компанії Polskie Elektrownie Jądrowe Марек Вощик в інтерв’ю Dow Jones Newswires, пише Jerusalem Post.

Контракт на будівництво

Компанія PEJ, яка відповідає за проєкт, завершує переговори з Westinghouse і Bechtel щодо контракту на інженерні роботи, закупівлі та будівництво. Раніше сторони розраховували укласти угоду до кінця 2026 року, однак тепер найімовірнішим строком називають кінець першого кварталу 2027-го.

За словами Вощика, перенесення підписання не вплине на графік реалізації проєкту. Станцію планують збудувати на балтійському узбережжі в Поморському воєводстві.

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Три реактори та запуск із 2036 року

АЕС матиме три реактори AP1000 виробництва Westinghouse із сукупною потужністю 3750 мегаватів. Перший реактор планують ввести в експлуатацію у 2036 році, другий — у 2037-му, третій — у 2038-му. За чинними прогнозами, станція забезпечуватиме близько 10% електроенергії Польщі.

PEJ також планує закуповувати ядерне паливо у кількох постачальників і зберігати його на майданчику станції, щоб уникнути залежності від одного джерела. Польща після вторгнення Росії в Україну у 2022 році взяла курс на припинення енергетичної залежності від Москви, зокрема перейшла на американський скраплений природний газ і ядерні технології США та поступово відмовляється від вугілля на користь відновлюваних джерел і природного газу.

Польський міністр енергетики Мілош Мотика заявив, що Росія використовувала енергоресурси як зброю і Польща не планує повертатися до ведення справ із Москвою. PEJ також веде переговори з французькими, канадськими та американськими постачальниками щодо будівництва другої АЕС в іншій частині країни.

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