Польський орган фінансового нагляду KNF 26 листопада схвалив угоду, необхідну італійському банку UniCredit для продовження публічної пропозиції з придбання та обміну акцій німецького Commerzbank. Рішення польського регулятора завершило процес отримання дозволів на операцію, повідомляє Euronews.

Дозвіл KNF стосується непрямої зміни контролю над польськими активами Commerzbank, зокрема над mBank. Німецька банківська група володіє 69,1% mBank, який має близько 5,9 млн клієнтів і працює у сферах іпотечного кредитування, інвестицій та платежів.

Попередні дозволи та зобов'язання

Польське погодження стало останнім після дозволів Європейської комісії та Федеральної резервної системи США. Єврокомісія 16 листопада безумовно схвалила операцію з погляду конкуренції, оцінивши можливе об'єднання Commerzbank з HypoVereinsbank — німецькою дочірньою структурою UniCredit.

У середині листопада UniCredit досяг домовленості з урядом Німеччини та взяв вісім зобов'язань щодо промислових перспектив банку, зайнятості й збереження значної присутності в Німеччині. Вони передбачають збереження Франкфурта базою німецьких операцій, лістингу Commerzbank на біржі та його статусу німецького акціонерного товариства.

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UniCredit також зобов'язався підтримувати німецькі малі й середні підприємства, інвестувати у навчання, цифрові технології та штучний інтелект у Франкфурті, а також продовжувати діалог із профспілками й дотримуватися чинних домовленостей із працівниками.

Подальші кроки

Уряд Німеччини зберігає близько 13,3% акцій Commerzbank через стабілізаційний фонд SoFFin. Берлін раніше заявляв, що не подаватиме свої акції в межах пропозиції UniCredit, і поки не оголошував про їхній продаж.

Після завершення регуляторних процедур нові акції мають бути зараховані банкам-зберігачам до 7 грудня 2026 року. UniCredit також звернувся до Commerzbank із проханням скликати позачергові збори акціонерів для обрання нової ради директорів. За оцінкою UniCredit, операція потребуватиме 200–225 базисних пунктів за показником CET1.

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