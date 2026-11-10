Польща у 2027 році вп’ятеро підвищить збір за незібрану тару — Polsat News

У Польщі з січня 2027 року базова ставка продуктового збору за упаковки від напоїв, які не зібрали у потрібному обсязі, зросте з 1 до 5 злотих за кілограм. Це стосуватиметься виробників та імпортерів напоїв, повідомляє Polsat News.

Нові ставки для учасників і неучасників системи

Система заставної тари, що діє в Польщі з 1 жовтня 2025 року, охоплює PET-пляшки об'ємом до 3 літрів, металеві банки до 1 літра та багаторазові скляні пляшки до 1,5 літра. Тару приймають у пунктах повернення при магазинах і в автоматах. За даними Міністерства клімату та довкілля Польщі, за перший рік роботи системи в країні створили 65,5 тисячі пунктів приймання, куди повернули загалом 5 мільярдів пляшок і банок.

Відповідно до вимог ЄС, рівень збирання упаковок має становити 77%, а з 2029 року — 90%. Якщо цього показника не досягнуто, за нездану тару нараховують продуктовий збір. Для учасників системи його сплачують навпіл виробник або імпортер напоїв та оператор, із яким укладено договір.

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Компанії, які не приєдналися до системи, самостійно сплачують збір за ставкою, утричі вищою за базову. Наразі це 3 злотих за кожен кілограм, якого бракує до необхідного рівня збирання, а з 2027 року сума становитиме 15 злотих за кілограм. Розмір застави для покупців при цьому не зміниться.

Можливе розширення системи

Міністерство також працює над включенням до заставної системи одноразових скляних пляшок з-під алкоголю об'ємом до 350 мілілітрів. Попередньо такі правила можуть набути чинності в січні 2028 року. Польська торговельна палата вже виступила проти цієї ідеї, заявивши, що додаткові навантаження можуть загрожувати роботі багатьох малих магазинів.

Окремо розглядають зміни для споживачів: строк дії бонів, які видають заставні автомати, можуть встановити на рівні щонайменше 90 днів. Також планується запровадити повернення застави безпосередньо на платіжну картку.

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