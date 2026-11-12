Польща уклала оборонні контракти на майже 120 млрд злотих — Politico Europe

У Польщі Агентство озброєнь у травні уклало з польськими оборонними компаніями контракти майже на 120 млрд злотих, профінансовані за програмою SAFE Європейського Союзу. Значна частина замовлень дісталася державній Польській групі озброєнь (PGZ) та її дочірнім компаніям, зокрема Huta Stalowa Wola, повідомляє Politico.

Замовлення для польських виробників

Контракти передбачають постачання 146 бойових машин піхоти Borsuk, 96 самохідних гаубиць Krab, 64 мінометів Rak, машин забезпечення K9PL і тисячі автомобілів для ракетних систем Homar-K. За даними Варшавського інституту підприємництва, більшість угод із PGZ були укладені без конкурсних процедур.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що уряд прагне розвивати національний військово-промисловий комплекс. Водночас у звіті Варшавського інституту підприємництва наголосили: розвиток польської оборонної промисловості не має автоматично означати преференцій для підприємств, які безпосередньо контролює держава.

Видатки та імпорт озброєнь

Цього року Польща планує витратити на оборону 200 млрд злотих, або 4,8% ВВП, що є найвищим показником серед країн НАТО. Країна також стала найбільшим отримувачем позик SAFE на озброєння із загального фонду ЄС у 150 млрд євро: їй мають надійти майже 44 млрд євро.

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Попри курс на локалізацію виробництва, близько 60% оборонних витрат Польщі припадає на імпорт, і швидко це не зміниться, вважає аналітик Polityka Insight Марек Сверчинський. Основними постачальниками залишаються Південна Корея та США, звідки Польща закуповує, зокрема, танки K2 Black Panther і винищувачі F-35A.

Роль PGZ і політичні ризики

PGZ, найбільша оборонна компанія країни, об'єднує близько 50 підприємств, які увійшли до холдингу в 2013 році. Її генеральний директор Адам Лешкевич, який обіймає посаду з травня 2025 року, став 12-м керівником компанії від її заснування. У 2025 році PGZ отримала 18,4 млрд злотих доходу та 2,8 млрд злотих прибутку — на 23% і 66% більше відповідно, ніж роком раніше.

Польща наростила оборонні витрати після незаконної анексії Росією — державою-агресором — Криму, тимчасово окупованої території України, у 2014 році та її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. PGZ співпрацює з британською BAE Systems у будівництві трьох заводів артилерійських боєприпасів, а в системі протиповітряної оборони Narew — з MBDA. Одна з дочірніх структур PGZ має розпочати виробництво танків K2 у 2028 році.

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