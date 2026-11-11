Польща відігралася у четвертій чверті й перемогла Ізраїль 75:64 — Interia Sport

Жіноча збірна Польщі з баскетболу перемогла Ізраїль з рахунком 75:64 у Ризі, Латвія, в стартовому матчі другого раунду кваліфікації до Євробаскету-2027. Після трьох чвертей польська команда поступалася шістьма очками, але в заключному відрізку здійснила вирішальний ривок.

Рівна перша половина

Зустріч розпочалася влучним триочковим кидком Клаудії Вноровської. Вона набрала 10 очок упродовж перших п’яти хвилин гри, однак першу чверть виграла збірна Ізраїлю — 18:17. Вирішальним став триочковий кидок Ярден Гарзон.

У другій чверті польки припускалися втрат, а перевага неодноразово переходила від однієї команди до іншої. Ізраїльтянки повели 26:22 після результативної атаки Алісси Барон, проте Польща зрівняла рахунок. За п’ять секунд до великої перерви Гарзон влучила здалеку — 34:34.

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Ривок у заключній чверті

Після перерви збірна Ізраїлю захопила ініціативу. За рахунку 43:36 тренер польської команди Кароль Ковалевський взяв тайм-аут, однак до кінця третьої чверті суперниці зберегли перевагу — 55:49.

У фінальній десятихвилинці польки скоротили відставання до одного очка. За рахунку 59:58 на користь Ізраїлю команди обмінялися триочковими кидками, після чого Вноровська вивела Польщу вперед. Дальні влучання Малини Пясецької допомогли збірній Польщі відірватися в рахунку та довести матч до перемоги. Як повідомляє Interia Sport, польська команда виграла всі шість матчів першого раунду кваліфікації, а у другому раунді також зіграє проти Чорногорії та Туреччини.

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