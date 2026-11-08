Польща відкрила справу про тероризм після стрілянини в Кракові — France 24

Польська Національна прокуратура розпочала розслідування як терористичного злочину після масової стрілянини в історичному центрі Кракова. Унаслідок нападу в суботу загинули шестеро людей, ще 15 дістали поранення, зокрема двоє поліцейських.

Прокуратура заявила, що розслідує вбивство шести осіб із застосуванням вогнепальної зброї та замах на вбивство багатьох інших людей, включно з правоохоронцями. За даними France 24, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше також назвав напад актом тероризму.

Підозрюваний у критичному стані

За даними влади, стрілянину влаштував 24-річний громадянин Польщі, який, за її твердженням, цікавився ультраправими ідеологіями. Він почав безладно стріляти в центрі міста, а згодом був поранений під час перестрілки з поліцією. Підозрюваний перебуває в лікарні у критичному стані.

Поліція повідомила, що чоловік був у масці та військовому спорядженні, зокрема в бронежилеті. За даними правоохоронців, він залишив автомобіль на перехресті й почав стріляти в поліцейських із напівавтоматичної гвинтівки. Один із поранених правоохоронців перебуває у важкому, але стабільному стані.

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Серед загиблих є громадянин Британії

Поліція повідомила, що серед загиблих був громадянин Великої Британії. Серед 15 поранених є громадяни Австрії, Великої Британії, Німеччини, Португалії та Росії.

Пізніше в будинку підозрюваного в Островці-Свентокшиському, приблизно за 150 кілометрів на північний схід від Кракова, знайшли тіла трьох людей. Регіональна поліція заявила, що це були його батьки та сестра. На тілах виявили ушкодження, попередньо оцінені як вогнепальні поранення; у квартирі вилучили сім одиниць зброї. Зброю також знайшли в автомобілі підозрюваного.

Влада Польщі оголосила два дні національної жалоби за жертвами нападу, починаючи з неділі.

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