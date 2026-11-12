Польща випередила Росію на один голос на виборах до органу ООН — RMF24

Генеральна Асамблея ООН обрала Польщу до Спільної інспекційної групи ООН (JIU) — незалежного органу зовнішнього нагляду за системою Організації Об’єднаних Націй. У голосуванні від Групи східноєвропейських держав Польща випередила Російську Федерацію — державу-агресора — з перевагою в один голос.

За даними польського Міністерства закордонних справ, про які повідомляє RMF24, польську кандидатуру підтримали 95 держав-членів ООН. Голосування було таємним, тому країни, які проголосували за Польщу, не називали.

Повернення Польщі до JIU

Постійний представник Польщі при ООН Кшиштоф Щерський заявив, що кандидати змагалися за одне місце, а результат голосування був дуже близьким. За його словами, Польща повертається до цього органу після перерви тривалістю понад 20 років, тоді як Росія втратила місце, яке займала приблизно 60 років.

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Польщу у JIU представлятиме Якуб Хмелевський. Його п’ятирічний термін повноважень триватиме з 2028 до 2032 року. У 1991–2002 роках функції інспектора від регіону Центральної та Східної Європи виконував Анджей Абрашевський.

Робота Спільної інспекційної групи

JIU засновано у 1966 році. Це єдиний незалежний зовнішній орган нагляду, діяльність якого охоплює всю систему ООН. До його складу входять 11 інспекторів, яких Генеральна Асамблея призначає на п’ятирічний термін.

Група проводить інспекції, оцінювання та розслідування, покликані поліпшувати управління, ефективність роботи й співпрацю між структурами ООН. Під час цього ж голосування Генеральна Асамблея також обрала Ботсвану, Японію та Китай як держави, що висунуть своїх кандидатів до JIU.

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