Польща включила відновлення екосистем до плану Східний щит — Mongabay

Польські військові включили відновлення природних екосистем до планів оборони східного кордону в межах ініціативи Східний щит. Йдеться, зокрема, про Біловезьку пущу на кордоні Польщі та Білорусі, де науковці запропонували використовувати густі ліси, річки й болота як природні перепони для важкої військової техніки, повідомляє Mongabay.

Природні бар’єри для оборони

Програму Східний щит Польща запустила у 2024 році. Вона передбачає створення мережі військових укріплень уздовж 700-кілометрового східного кордону. Природоохоронці застерігали, що бетонні бункери, мінні поля та протитанкові рови на території об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО можуть завдати значної шкоди місцевій фауні.

Науковці Польської академії наук запропонували альтернативний підхід, який назвали warwilding: відновлювати густі ліси, річки та болота, щоб вони стали фізичними бар’єрами для важкої військової техніки. Біолог Польської академії наук Міхал Жміхорський зазначив, що через такі місцевості танк не може пройти, тому їхнє збереження може бути частиною оборони.

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Фінансування та наслідки осушення

Речник Збройних сил Польщі Марек Пєтшак заявив, що будівництво Східного щита та захист довкілля можуть поєднуватися. За його словами, природний рельєф здатен активно сповільнювати сили, що наступають.

Польська влада зарезервувала 120 млн доларів фінансування ЄС для природоорієнтованих оборонних проєктів. Водночас Жміхорський повідомив, що практичне виконання робіт просувається повільно та значною мірою залежить від волонтерів і природоохоронних організацій. За десятиліття понад 700 кілометрів дренажних каналів і зарегульованих річок перетворили колись непрохідні болота на сухі ділянки, якими можна пересуватися пішки.

Польське товариство охорони птахів PTOP працює над відновленням місцевих водотоків для збереження запасів ґрунтових вод. Водночас розширення частини з 2 тисяч кілометрів доріг, що проходять через ліс, може послабити природні бар’єри.

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