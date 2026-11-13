У Чехії у віці 100 років помер Йозеф Турек — ветеран Другої світової війни та відставний полковник. Про його смерть у соціальних мережах повідомив департамент Міністерства оборони у справах ветеранів війни та військових поховань, пише Radio Prague International.

Участь у боях за Дюнкерк

За даними видання, Турек був останнім чехословацьким солдатом, який на час смерті жив у Чехії та брав участь у боях за французький порт Дюнкерк. Він воював у районі цього порту під час Другої світової війни.

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Статус Турека стосувався чехословацьких військових, які одночасно брали участь у боях за Дюнкерк і проживали в Чехії. Саме таким останнім ветераном його називає джерело.

Французька нагорода

У лютому 2026 року Йозефа Турека нагородили французьким орденом Почесного легіону п'ятого ступеня. Відзнаку він отримав у той самий рік, коли Міністерство оборони повідомило про його смерть.

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