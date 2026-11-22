У віці 75 років помер колишній лайнбекер Denver Broncos і багаторічний аналітик ESPN Том Джексон. Його родина підтвердила смерть ESPN, повідомляє The Guardian.

Кар'єра в НФЛ

Джексон провів усі 14 сезонів кар'єри в НФЛ у складі Denver Broncos. Він двічі обирався до збірної All-Pro та допоміг команді дійти до двох Супербоулів.

У 1992 році Джексона включили до Ring of Fame клубу Broncos. У заяві команди його назвали одним із найулюбленіших гравців в історії франшизи та ключовою частиною легендарного захисту Orange Crush. У клубі відзначили його лідерство, безкомпромісність у грі, а також теплі стосунки з партнерами й уболівальниками.

29 років на ESPN

Після завершення ігрової кар'єри у 1986 році Джексон почав працювати на телебаченні. Упродовж 29 років він був важливою частиною висвітлення НФЛ на ESPN, зокрема працював у програмах NFL Primetime та Sunday NFL Countdown разом із Крісом Берманом.

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У 2016 році Джексон завершив роботу на ESPN, а 2019-го ненадовго повернувся для цифрового випуску NFL Primetime. У 2015 році Зал слави професійного футболу США відзначив його премією Піта Розелла за досягнення у спортивному мовленні.

Реакція колег

Голова ESPN Джиммі Пітаро заявив, що Джексон поєднував авторитет гравця All-Pro, талант аналітика та щирість, яка знаходила відгук у кількох поколінь футбольних уболівальників. Берман назвав Джексона своїм найкращим другом як у професійному, так і в особистому житті та зазначив, що вони працювали разом близько 30 років.

У Джексона залишилися дружина Дженніфер і доньки Тейлор та Морган.

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