Помер чилійський режисер Себастьян Леліо у віці 52 років — RMF24

Помер чилійський режисер Себастьян Леліо, лауреат премії «Оскар» за фільм «Фантастична жінка». Йому було 52 роки. Про смерть кінематографіста повідомляє RMF24.

Партнерка режисера Амалія Кассаї повідомила про його смерть в офіційній заяві, оприлюдненій в Instagram. За її словами, Леліо помер із причин, пов’язаних зі станом здоров’я. Подробиць щодо обставин смерті вона не навела.

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Кар’єра в Чилі

Себастьян Леліо народився 1974 року в аргентинській Мендосі. Водночас професійну кінокар’єру він розвинув у Чилі. Міжнародне визнання режисерові принесла драма «Глорія», що вийшла 2013 року та здобула схвальні відгуки критиків і глядачів.

Оскар за Фантастичну жінку

Найбільшим успіхом Леліо став фільм «Фантастична жінка», який через чотири роки після «Глорії» отримав премію «Оскар» у категорії найкращого неангломовного фільму. У своїх роботах режисер порушував соціальні та психологічні теми, зокрема питання ідентичності, свободи, міжлюдських стосунків і соціального виключення.

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