Помер економіст Вільям Нордхаус — лауреат Нобелівської премії з економічних наук 2018 року. Він відомий тим, що ввів проблему зміни клімату в економічний аналіз і досліджував залежність економічного зростання від довкілля, повідомляє Nature.

Довкілля в економічних розрахунках

Нордхаус вважав, що ігнорування довкілля в економічних вимірюваннях подає хибні сигнали щодо напрямів зростання. Він розвивав ширші підходи до оцінювання зростання, які враховували вплив на довкілля.

У статті 1972 року Is Growth Obsolete?, написаній разом з економістом Джеймсом Тобіном, Нордхаус зазначав, що валовий національний продукт перебільшує вигоди економічного розвитку, коли не враховує екологічної шкоди. Водночас цей показник, за їхнім аналізом, не відображає частини переваг економічного зростання для добробуту домогосподарств, зокрема від поширення електрики та побутової техніки.

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Дослідження інновацій

Нордхаус народився в Альбукерке, штат Нью-Мексико. У 1963 році він здобув освіту з економіки в Єльському університеті, а 1967-го захистив докторську дисертацію в Массачусетському технологічному інституті під керівництвом майбутнього нобеліата Роберта Солоу. Потім Нордхаус повернувся до Єлю, де провів решту академічної кар’єри.

Його докторська робота запропонувала одну з ранніх формалізованих моделей ендогенного економічного зростання. Дослідник показав, що темпи інновацій залежать від економічних стимулів, на які може впливати політика, зокрема патентна система. Він також передбачав спадну віддачу від досліджень: пошук нових ідей із часом ускладнюється.

У роботі 1996 року Нордхаус проаналізував вартість і світловіддачу різних джерел освітлення впродовж людської історії. Він підрахував, що компактна люмінесцентна лампа давала на одиницю енергії приблизно у 30 тисяч разів більше світла, ніж вогонь далеких предків людини.

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