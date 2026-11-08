Помер ексглава Азад Джамму і Кашміру Раджа Зулкарнайн — Dawn

У лікарні в Ісламабаді після нетривалої хвороби помер колишній президент Азад Джамму і Кашміру Раджа Мухаммад Зулкарнайн Хан. Йому було 93 роки, повідомляє Dawn.

Влада Азад Джамму і Кашміру оголосила неділю днем офіційної жалоби. Прапор АДЖК мають приспустити, а поховання політика з державними почестями запланували в його рідному місті Касгума в окрузі Бхімбер після похоронної молитви об 11:00.

Політична кар’єра

Раджа Зулкарнайн народився 15 березня 1933 року. У політику він прийшов у 1960–1961 роках як соратник колишнього президента Азад Джамму і Кашміру К. Х. Хуршіда. У 1962 році, коли Хуршід заснував Jammu Kashmir Liberation League, Зулкарнайна призначили генеральним секретарем-засновником цієї партії.

Перед першими загальними виборами за парламентською системою 1975 року він вступив до Пакистанської народної партії та був обраний до Законодавчої асамблеї від Самахні. Згодом політик приєднався до Muslim Conference, переміг на виборах 1985 року від Бхімбера та протягом п’яти років працював у кабінеті Сардара Сікандара Хаята.

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У 1991 році Зулкарнайн повернувся до асамблеї та ще п’ять років був членом кабінету Сардара Абдула Каюма Хана. У 1996 році його обрали до Ради Азад Джамму і Кашміру.

Президентство та співчуття

У серпні 2006 року Muslim Conference обрала Раджу Зулкарнайна президентом Азад Джамму і Кашміру. Він обіймав цю посаду до серпня 2011 року.

У квітні 2026 року делегація Пакистанської мусульманської ліги Наваза запросила його приєднатися до партії. Наступного місяця син політика Бабар Алі Зулкарнайн оголосив про рішення батька вступити до PML-N на публічних зборах у Бхімбері та був призначений віцепрезидентом партії.

Спікер Законодавчої асамблеї Азад Джамму і Кашміру Чаудрі Тарік Фарук назвав смерть Зулкарнайна великою втратою для політичних, парламентських і громадських кіл Джамму і Кашміру. Колишній прем’єр Азад Джамму і Кашміру Сардар Танвір Ільяс також висловив співчуття у зв’язку зі смертю політика.

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