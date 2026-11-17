У віці 81 року помер колишній півзахисник «Арсеналу» та збірної Англії Пітер Сторі. Він був гравцем команди, яка в сезоні 1970–71 під керівництвом Берті Мі здобула титул у Першому дивізіоні та Кубок Англії.

Про смерть футболіста повідомляє BBC Sport. У заяві «Арсеналу» зазначили, що клуб глибоко засмучений смертю володаря «дубля» та висловили співчуття його родині й близьким. Клуб також повідомив, що вшанує пам’ять Сторі на майбутньому домашньому матчі проти «Боруссії» Дортмунд.

Кар’єра в Арсеналі

Сторі приєднався до «Арсеналу» як учень у 1961 році, а дебютував за першу команду в матчі проти «Лестер Сіті» у 1965 році. На початку кар’єри він виступав на позиції правого захисника, а згодом перейшов до півзахисту.

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У 1965–1977 роках Сторі провів за «Арсенал» 501 матч у всіх турнірах і забив 17 голів. Нині він посідає восьме місце у клубному списку гравців за кількістю матчів. Також футболіст 19 разів виступав за збірну Англії, однак не грав на великих міжнародних турнірах.

Останні роки у футболі

Разом з «Арсеналом» Сторі двічі виходив до фіналу Кубка ліги — у сезонах 1967–68 та 1968–69. У сезоні 1971–72 він також здобув із клубом срібні медалі Кубка Англії. У березні 1977 року Сторі на правах вільного агента перейшов до «Фулгема», який тоді грав у Другому дивізіоні. Він провів за клуб 19 матчів, а після припинення контракту того ж року завершив кар’єру.

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