Франція втратила останнього французького уцілілого головного табору нацистського концентраційного комплексу Нацвайлер-Штрутгоф в Ельзасі — Роже Буланже. Він помер 19 листопада у віці 100 років, через два тижні після дня народження. Про це повідомила асоціація «Natzweiler-Struthof, Histoire et mémoire», яка досліджує історію табору та вшановує його жертв, пише Der Spiegel.

Дружина Буланже Сюзанна померла в січні 2026 року. Асоціація заявила, що з його смертю втратила останнього французького свідка табору. Там також зазначили, що він розповідав про пережите тисячам школярів у класах і на території колишнього табору.

Відмова служити у Вермахті

Роже Буланже народився 1926 року в департаменті Мозель. Він відмовився воювати у складі Вермахту, після чого 1943 року його депортували до Нацвайлер-Штрутгофа, а згодом — до інших концентраційних таборів. У квітні 1945 року йому вдалося втекти.

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Президент французького регіону Гранд-Ест Франк Леруа заявив, що життєвий шлях Буланже свідчить про мужність людей, які відмовилися підкоритися нацистському варварству. За його словами, пам'ять про Буланже та його історію зберігатимуть.

Ув'язнені та жертви табору

У Нацвайлер-Штрутгофі та його підтаборах утримували близько 50 тисяч людей. Більшість із них становили поляки, росіяни та французи. За даними видання, 17 тисяч ув'язнених не пережили ув'язнення.

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