У віці 84 років помер Майкл Джайлз — барабанщик і співак, який був співзасновником прогресивного рок-гурту King Crimson. Як повідомляє Rolling Stone з посиланням на лейбл DGM, музикант помер у понеділок. Причину смерті не повідомили.

У заяві лейблу зазначили, що оригінальність Джайлза, його музична допитливість і відданість творчій свободі кидали виклик усталеним умовностям та надихали покоління музикантів. Там також відзначили його внесок в еволюцію прогресивної музики.

Від Giles, Giles and Fripp до King Crimson

Майкл Джайлз народився 1 березня 1942 року в Борнмуті. У 1967 році він разом із братом Пітером і гітаристом Робертом Фріппом заснував тріо Giles, Giles and Fripp. Єдиний альбом колективу, The Cheerful Insanity of Giles, Giles and Fripp, вийшов 1968 року.

Після того як Пітер Джайлз залишив гурт у листопаді 1968 року, Майкл Джайлз і Фріпп сформували King Crimson разом із басистом Грегом Лейком та мультиінструменталістом Ієном Макдональдом. Пітер Сінфілд писав тексти й відповідав за світлове оформлення.

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Робота у King Crimson

1969 року King Crimson випустив дебютний альбом In the Court of the Crimson King. Джайлз грав на ударних у композиціях «21st Century Schizoid Man» і «The Court of the Crimson King». Піт Таунсенд назвав альбом «дивовижним шедевром».

У квітні 1969 року гурт уперше виступив наживо, а в липні зіграв перед аудиторією у 650 тисяч людей на концерті Rolling Stones у Гайд-парку. Під час американського туру Джайлз і Макдональд залишили King Crimson та утворили дует McDonald and Giles, який 1970 року випустив однойменний альбом. Того ж року Джайлз повернувся як запрошений барабанщик для другого альбому King Crimson In the Wake of Poseidon.

Після цього музикант записувався з Лео Сеєром, Кевіном Еєрсом, Роджером Ґловером, Нілом Седакою та Браяном Феррі. На початку 2000-х він брав участь у проєкті 21st Century Schizoid Band, а також заснував Michael Giles Mad Band.

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