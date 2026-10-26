Померла 74-річна активістка Шеффі Паз — Jerusalem Post

Активістка Шеффі Паз, яка очолювала протести проти незаконної імміграції в південному Тель-Авіві, Ізраїль, померла у віці 74 років. Про це в понеділок повідомила організація Save Tel Aviv, пише Jerusalem Post.

Паз померла після боротьби з онкологічним захворюванням. За даними видання, протягом останнього місяця рак у неї діагностували вчетверте, а до цього вона тричі боролася з цією хворобою.

Кампанія в південному Тель-Авіві

Паз була однією з провідних фігур протестного руху жителів старих районів південного Тель-Авіва. Вона багато років займалася громадською діяльністю, зосередженою на безпеці мешканців і зміні державної міграційної політики.

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Паз була донькою тих, хто пережив Голокост, і в дитинстві переїхала до Ізраїлю з Польщі. У 2013 році вона почала публічну кампанію проти присутності нелегальних мігрантів у південному Тель-Авіві. Вона організовувала демонстрації та протести, вступала в конфронтації з державними посадовцями й місцевою владою та стала однією з найбільш упізнаваних представниць руху.

Судове рішення та подальша діяльність

Її активізм супроводжувався конфліктами з правоохоронцями та судовими процесами. У вересні 2024 року Паз засудили до 45 днів ув'язнення після визнання винною у правопорушеннях, пов'язаних із протестною діяльністю, зокрема нанесенні графіті та порушенні громадського порядку.

Вона відбула покарання та після звільнення продовжила громадську діяльність. У Save Tel Aviv заявили, що Паз присвятила останні роки життя захисту інтересів жителів південного Тель-Авіва, а представники організації пообіцяли продовжити кампанію, яку вона очолювала.

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