Помічник генпрокурора США Джон Айзенберг подав у відставку — Jerusalem Post
У США помічник генерального прокурора з питань національної безпеки Джон Айзенберг подав у відставку з Міністерства юстиції. Про це у п’ятницю заявив генеральний прокурор США Тодд Бланш, повідомляє Jerusalem Post.
Відставка у Відділі нацбезпеки
Айзенберг обіймав посаду помічника генерального прокурора у Відділі національної безпеки Міністерства юстиції США. У повідомленні йдеться про його відставку з американського відомства.
За даними Politico, у п’ятницю про відставку також оголосив ще один високопосадовець Міністерства юстиції США. У додатковому описі до матеріалу Jerusalem Post названо його ім’я — Джейсон Редінг Кіньйонес.
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Відставка Дхіллон напередодні
Як зазначено в додатковому описі матеріалу, відставки Айзенберга та Кіньйонеса відбулися після того, як у четвер у відставку подала керівниця підрозділу цивільних прав Гарміт Дхіллон.
Jerusalem Post позначив цю публікацію як повідомлення, що оновлюється.