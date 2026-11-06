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Помічник генпрокурора США Джон Айзенберг подав у відставку — Jerusalem Post

UA.NEWS 06 Листопада 2026 19:41
Помічник генпрокурора США Джон Айзенберг подав у відставку — Jerusalem Post

У США помічник генерального прокурора з питань національної безпеки Джон Айзенберг подав у відставку з Міністерства юстиції. Про це у п’ятницю заявив генеральний прокурор США Тодд Бланш, повідомляє Jerusalem Post.

Відставка у Відділі нацбезпеки

Айзенберг обіймав посаду помічника генерального прокурора у Відділі національної безпеки Міністерства юстиції США. У повідомленні йдеться про його відставку з американського відомства.

За даними Politico, у п’ятницю про відставку також оголосив ще один високопосадовець Міністерства юстиції США. У додатковому описі до матеріалу Jerusalem Post названо його ім’я — Джейсон Редінг Кіньйонес.

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Відставка Дхіллон напередодні

Як зазначено в додатковому описі матеріалу, відставки Айзенберга та Кіньйонеса відбулися після того, як у четвер у відставку подала керівниця підрозділу цивільних прав Гарміт Дхіллон.

Jerusalem Post позначив цю публікацію як повідомлення, що оновлюється.

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