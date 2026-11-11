В Індонезії понад 100 депутатів парламенту підписали петицію, яка може відкрити шлях до процедури імпічменту віцепрезидента Гібрана Ракабумінга Рака. Документ підтримали представники кількох партій, які вважають, що він більше не відповідає вимогам для обіймання посади.

Як повідомляє Channel NewsAsia, петицію мають передати спікеру Палати представників. Один із підписантів, депутат Мухаммад Холід, заявив Reuters, що формальне оголошення позиції парламентарів щодо цього питання може привести до процедури імпічменту.

Рішення судів щодо освіти

Гібран Ракабумінг Рака — син колишнього президента Індонезії Джоко Відодо, відомого також як Джокові. Він опинився під посиленою увагою після рішень Конституційного та Верховного судів, у яких ішлося про невідповідність його освітніх документів виборчим вимогам.

Верховний суд у рішенні, оприлюдненому пізно ввечері 10 листопада, зобов’язав Міністерство освіти відкликати сертифікат про еквівалентність освіти Гібрана, який суд анулював. Віцепрезидент, який навчався за кордоном, використав цей сертифікат для підтвердження освітнього рівня під час участі у виборах 2024 року, на яких він переміг разом із Прабово Субіанто.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Індонезійське законодавство вимагає від кандидатів у віцепрезиденти завершеної старшої школи або еквівалентного рівня освіти. Суд зазначив, що не знайшов доказів наявності в Гібрана іноземного диплома чи сертифіката, який міг би стати підставою для прирівнювання до повної середньої освіти.

Заява про відставку

Суперечка розгортається на тлі поглиблення розбіжностей між Джоко Відодо та чинним президентом Прабово Субіанто. За даними видання, 10 листопада Гібран під час зустрічі з Прабово заявив про намір піти у відставку.

Дослідниця Австралійського національного університету Сана Джаффрі вважає, що депутатам було б складно діяти проти Гібрана без відома або схвалення президента. На її думку, тривала невизначеність на найвищому рівні влади посилюватиме занепокоєння щодо політичної стабільності Індонезії.

Читай нас у