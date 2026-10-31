Понад 115 ударів Ірану та союзних груп пошкодили 26 об’єктів США — The Express Tribune

Понад 115 ракетних і дронових ударів, заявлених Іраном або пов’язаними з ним угрупованнями, пошкодили чи зруйнували споруди на 26 американських військових базах та інших об’єктах у Кувейті й інших країнах Близького Сходу. Як повідомляє The Express Tribune з посиланням на аналіз Associated Press, атаки завдали американській техніці збитків на мільярди доларів.

AP перевірило пошкодження за супутниковими знімками від кількох постачальників та поспілкувалося з чотирма регіональними посадовцями, які були обізнані з наслідками атак або мали безпосередні дані про них. За висновками аналізу, від 1 квітня до 30 червня удари пошкодили або знищили сотні будівель та інших споруд на американських об’єктах.

Удари по системах раннього попередження

Спочатку Іран зосереджувався на авіаційних ангарах і системах для виявлення атак, а згодом розширив перелік цілей до складів, місць проживання військових та іншої інфраструктури. У перші два дні війни наприкінці лютого, за даними AP, було знищено захисні конструкції, в яких розміщувалися американські радари, у таборі Аріфджан у Кувейті та на базі Naval Support Activity Bahrain у Бахрейні.

Удари також завдали по переносних радарах на авіабазі Принц Султан у Саудівській Аравії та авіабазі Муваффак Салті в Йорданії. Один радар у Йорданії, за повідомленнями, знищили. AP зазначає, що армія США має лише 13 таких систем у світі, а вартість кожної становить близько 500 млн доларів. Ще один радар у Катарі зазнав значних пошкоджень.

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Найбільше атак зафіксували в Кувейті

Найбільше ударів припало на Кувейт, хоча американські об’єкти також зазнали атак у Бахрейні, Іраку, Йорданії, Омані, Катарі, Саудівській Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратах. Найсмертоноснішим відомим ударом по військових США стала атака безпілотника на порт Шуайба в Кувейті 1 березня, унаслідок якої загинули шестеро військових.

Авіабазу Алі-аль-Салем у Кувейті атакували щонайменше 30 разів: було пошкоджено або знищено 15 ангарів, кілька складів та 10 будівель поблизу житлової зони. У таборі Бюрінг більшість ангарів стали непридатними для використання; спортзал знищили в березні, а крамниця для військових зазнала удару наприкінці липня. Окремий удар серйозно пошкодив гараж і їдальню.

За даними двох регіональних посадовців, після атак США перемістили з Перської затоки частину літаків, засобів протиповітряної оборони, систем зв’язку та іншого обладнання. Центральне командування США відмовилося коментувати масштаби пошкоджень, пославшись на оперативну безпеку. Водночас речник Пентагону Шон Парнелл заявив, що американські сили й бази добре захищені.

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