Понад 120 представників штатів і місцевої влади США прибули до Анталії в Туреччині на кліматичну конференцію ООН COP31. Вони входять до коаліції America Is All In, тоді як федеральна влада США другий рік поспіль не надіслала делегацію на щорічний саміт.

Виконавчий директор коаліції Кріс Віт заявив, що участь регіональних лідерів має продемонструвати світові продовження кліматичних дій у США, попри іншу позицію Вашингтона. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Ініціативи штатів

До неофіційної делегації входять переважно представники Демократичної партії, мери, губернатори та колишні посадовці. Серед них — колишній держсекретар Джон Керрі, колишній віцепрезидент Альберт Гор і губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом. Вони не беруть участі у формальних кліматичних переговорах, однак проводять зустрічі на полях конференції.

Майже половина штатів США, на які припадає близько 60% американської економіки, взяла зобов’язання скорочувати викиди відповідно до Паризької кліматичної угоди. Серед таких заходів — податкові стимули для відновлюваної енергетики та інша політика зі скорочення викидів.

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Згідно зі звітом America Is All In та Центру глобальної сталості Університету Меріленду, чинна політика штатів, ринкові тенденції та здешевлення технологій можуть до 2035 року скоротити викиди вуглецю у США до 46% порівняно з рівнем 2005 року.

Заяви губернаторів

Губернатор Міннесоти Тім Волз заявив, що штат рухається до енергосистеми без вуглецевих викидів до 2037 року, що випереджає попередню ціль на 2040 рік. За його словами, Міннесота також виробляє стале авіаційне пальне, розвиває виробництво «зеленої» сталі та збільшує частку електромобілів.

Губернаторка Нью-Мексико Мішель Лухан Ґрішем повідомила, що штат суттєво скоротив викиди метану завдяки суворішому регулюванню. Вона також згадала про закриття вугільних електростанцій і розширення вітрової та сонячної енергетики. Ґевін Ньюсом зі свого боку заявив, що відмова адміністрації США від кліматичної політики шкодить конкурентоспроможності країни на тлі розвитку сонячної енергетики та електромобілів у Китаї.

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