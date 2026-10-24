Понад 14 тисяч ефіопів втекли до Кенії через сутички — Anadolu Agency

Понад 14 тисяч ефіопів втекли до сусідньої Кенії через збройні сутички на півдні Ефіопії. За даними Anadolu Agency, конфлікт триває між громадами оромо та сомалійців у південному прикордонному регіоні країни.

Тисячі людей у тимчасових таборах

Кенійський Червоний Хрест повідомив, що понад 10 900 переміщених осіб розмістили у шести тимчасових таборах у прикордонному місті Мояле. Ще 4 000 людей зупинилися у родичів та приймаючих сімей.

Кількість тих, хто перетнув кордон, різко зросла від п'ятниці, коли комісар округу Марсабіт Стенлі Каманде заявляв про понад 2 000 людей, які прибули до Кенії після початку насильства в середу.

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Нестача води та санітарних засобів

Керівник регіонального відділення Кенійського Червоного Хреста Малік Адан закликав надати переміщеним людям продовольство, воду, санітарні засоби та додаткові туалети, щоб запобігти діарейним захворюванням.

Організація вже передала людям намети, ковдри, спальні килимки та інші предмети першої потреби, а також надає харчову допомогу дітям і матерям, які годують грудьми. Місцева влада пообіцяла додаткові запаси рису та квасолі, однак гуманітарні працівники попереджають, що наявних ресурсів може не вистачити.

Причиною загострення стала суперечка щодо демонстрації прапора Сомалійського регіонального штату на території, яку адмініструє Оромія. Обидві території є федеральними регіонами Ефіопії. У п'ятницю повідомляли щонайменше про дев'ять загиблих, а гуманітарні посадовці побоюються, що кількість жертв може перевищити 12. Сутички також порушили прикордонну торгівлю.

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