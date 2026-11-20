У Великій Британії понад 1600 працівників Rockstar Games до 26 листопада голосують щодо офіційного визнання профспілки Rockstar Game Workers Union, що входить до Незалежної профспілки Великої Британії (IWGB). Як повідомляє Fortune, проєкт угоди про визнання профспілки став результатом чотиримісячних переговорів між менеджментом Rockstar і працівниками.

У разі позитивного голосування об’єднання стане найбільшою офіційно визнаною профспілкою в ігровій індустрії Великої Британії, заявили в IWGB. Аніматор Rockstar North і представник профспілки Нестор Уріарте зазначив, що визнання профспілки дасть працівникам більше можливостей впливати на умови праці.

Суперечка щодо звільнень

Наприкінці жовтня 2025 року Rockstar звільнила 31 працівника у Великій Британії та ще трьох у Канаді. IWGB звинуватила компанію в протидії профспілковій діяльності. У Rockstar заявили, що працівників звільнили через розголошення конфіденційної інформації, а рішення не були пов’язані з правом людей вступати до профспілки або брати участь у профспілковій діяльності.

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Суперечку розглядає трудовий трибунал у Глазго, де завершальні виступи сторін були заплановані на цей тиждень. Fortune також згадує розслідування Kotaku 2018 року про розробку Red Dead Redemption 2: працівники описували практику «кранчу» — тривалі періоди інтенсивної роботи перед дедлайнами.

Голосування на тлі релізу GTA VI

Голосування відбувається після виходу Grand Theft Auto VI. За оцінкою аналітичної компанії Sensor Tower, за перший день гра продалася накладом близько 24,6 млн копій з урахуванням передзамовлень і принесла приблизно 2,36 млрд доларів. Материнська компанія Rockstar, Take-Two Interactive, цих даних не підтверджувала.

Уріарте також заявив, що профспілка могла б дати працівникам голос у питаннях використання штучного інтелекту. За його словами, ШІ може знецінити навички, на здобуття яких розробники витрачають роки, замінюючи їхню творчу роботу.

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