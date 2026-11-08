Понад 2,2 млн австралійців сплатили надмірні гонорари спеціалістам — The Guardian

В Австралії понад 2,2 млн людей у 2025 році заплатили за консультації лікарів-спеціалістів «екстремальні» гонорари — щонайменше втричі вищі за офіційний тариф Medicare. Психіатри й педіатри належать до фахівців, які найчастіше встановлювали такі тарифи, свідчить дослідження аналітичного центру Grattan Institute, про яке повідомляє The Guardian.

Зростання витрат пацієнтів

У звіті Out of control – how to rein in runaway specialist fees «екстремальним» названо гонорар, що щонайменше втричі перевищує тариф Medicare. Це встановлений державою орієнтир вартості медичних послуг.

За оцінкою Grattan Institute, кількість пацієнтів, які сплачують такі суми, щороку зростає на 250 тисяч. У 2012–2025 роках реальний розмір відшкодування Medicare зменшився на 9 австралійських доларів, тоді як плата пацієнтів спеціалістам у середньому зросла на 37 доларів. У 2025 році середній гонорар спеціаліста збільшився на 4% понад інфляцію.

У 5% психіатрів із найвищими тарифами медіанська доплата пацієнта за первинну консультацію становила 669 австралійських доларів. Для педіатрів із високими тарифами цей показник становив 362 долари, а для кардіологів — 265,11 долара. За даними звіту, це відповідно на 104%, 212% і 203% більше, ніж у їхніх колег.

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Пропозиції щодо регулювання

Автори звіту пропонують зобов’язати спеціалістів, чиї середні річні гонорари перевищують потрійний тариф Medicare, повернути державі всі отримані за рік відшкодування. Пацієнти при цьому зберігатимуть належне їм відшкодування Medicare. Такий підхід може торкнутися приблизно 6% спеціалістів у країні, або близько 2 тисяч лікарів.

Дослідження також вказує, що медіанська вартість первинного прийому зростала швидше за інфляцію. Зокрема, первинна консультація дерматолога подорожчала на 28 австралійських доларів у 2023–2025 роках — до 217,8 долара, а психіатра — на 90 доларів, до 351 долара.

Федеральний міністр охорони здоров’я Марк Батлер заявив, що уряд розглядає всі варіанти стримування зростання гонорарів спеціалістів. Також влада створила робочу групу з питань доступності спеціалізованої медичної допомоги.

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