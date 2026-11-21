В Ефіопії понад 200 колишніх бійців Народного фронту визволення Тиграю здалися федеральним військовим у п’ятницю, повідомляє France 24. Видання посилається на афілійовані з державою медіа, тому інформація про здачу має відповідну атрибуцію.

Здача колишніх бійців

У матеріалі організацію згадано англійською як Tigray People’s Liberation Front та скорочено як TPLF. Йдеться саме про колишніх бійців цієї організації, які здалися федеральним військовим Ефіопії.

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Напруженість на кордоні

France 24 зазначає, що подія відбулася на тлі ескалації напруженості на кордоні Ефіопії із сусідньою Еритреєю. Заголовок відеосюжету видання також повідомляє про мобілізацію військ уздовж ефіопсько-еритрейського кордону.

Сюжет підготував кореспондент France 24 Том Канетті. Відеоматеріал оприлюднили 21 листопада 2026 року, його тривалість становить одну хвилину 11 секунд.

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