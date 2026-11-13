Понад 25 рейсів у Європі стали цілями фальшивих погроз вибуху — Cyprus Mail

У Брюсселі, Бельгія, Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) заявила, що понад 25 рейсів у Європі за останні дні стали цілями неправдивих повідомлень про бомби. Це спричинило перенаправлення літаків, підняття винищувачів у повітря та затримки для тисяч пасажирів. IATA закликала уряди, аеропорти й авіакомпанії посилити координацію, повідомляє Cyprus Mail.

Загрози поза аеропортами

Старший віцепрезидент IATA з операційної діяльності, безпеки та захисту Нік Карін заявив, що традиційного контролю пасажирів, багажу й вантажів уже недостатньо. Серед ризиків для авіаційної мережі він назвав несанкціоновані дрони, кібератаки та перешкоди для глобальних навігаційних супутникових систем.

За словами Каріна, більшість останніх неправдивих погроз надходила не безпосередньо авіакомпаніям, а аеропортам і наземним службам. Через це перевізники, які мають процедури для оцінки конкретності й достовірності загрози, не завжди першими отримують такі повідомлення. IATA наполягає на постійному обміні інформацією про загрози, узгодженні рішень і безпечному відновленні роботи після збоїв.

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Дрони та реагування на інциденти

За даними, представленими IATA, з січня 2025 року до жовтня 2026 року в повітряному просторі НАТО зафіксували понад 200 випадків вторгнення дронів. Інциденти зачепили щонайменше 21 із 30 європейських членів Альянсу. Європейська комісія у лютому 2026 року представила план дій щодо протидії дроновим загрозам для аеропортів, портів та іншої критичної інфраструктури.

Карін також нагадав про попередні інциденти: повідомлення про дрони у грудні 2018 року призвели до закриття злітно-посадкової смуги лондонського аеропорту Гатвік, що зачепило близько 1 тисячі рейсів і понад 140 тисяч пасажирів. У 2024 році перешкоди GNSS змусили Finnair призупинити польоти до Тарту в Естонії, а у вересні 2025 року кібератака на постачальника системи реєстрації порушила роботу кількох європейських аеропортів, зокрема в Брюсселі.

Асоціація закликає застосовувати підхід, заснований на оцінці ризиків, а не автоматично посилювати вимоги після кожного інциденту. На думку IATA, авіакомпанії мають бути залучені до рішень, що впливають на їхню діяльність, а витрати через перенаправлення, скасування рейсів і затримки пасажирів слід розподіляти справедливіше.

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