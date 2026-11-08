Понад 25 тисяч вірян відвідали храм у Дубаї на Дівалі — The National

Понад 25 тисяч вірян відвідали індуїстський храм у районі Джебель-Алі в Дубаї під час святкування Дівалі в Об’єднаних Арабських Еміратах. Про це повідомляє The National.

Заходи в Дубаї та Абу-Дабі

У храмі BAPS Hindu Mandir в Абу-Дабі до 10 листопада запланували релігійні церемонії та інші заходи з нагоди свята. Дівалі також відзначають у домівках, храмах і громадських просторах по всій країні.

Президент шейх Мохамед і віцепрезидент та правитель Дубая шейх Мохаммед бін Рашид Аль Мактум привітали тих, хто святкує Дівалі в ОАЕ та інших країнах. У своїх зверненнях вони побажали людям здоров’я, добробуту, миру, надії та безпеки.

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Свято вогнів

Дівалі, також відоме як фестиваль вогнів, належить до найважливіших свят індуїзму. Його відзначають мільйони людей у світі, передусім в Індії та Непалі. Свято символізує перемогу добра над злом і світла над темрявою.

Дату Дівалі щороку визначають за індуїстським місячним календарем: воно припадає на період молодика, найтемнішу ніч місячного циклу. Традиційно родини прикрашають оселі ранголі та квітами, запалюють свічки й олійні лампи дії, моляться, обмінюються подарунками та збираються на святкові трапези.

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