Понад 27% молодих чоловіків Австралії допускають екстремальні заходи — ABC News Australia

В Австралії понад 27% чоловіків віком від 18 до 24 років заявили, що «екстремальні заходи», зокрема насильство, іноді можуть бути виправданими для просування певної справи. Такі результати другого дослідження McKinnon Index, у якому взяли участь понад 4 тисячі людей, повідомляє ABC News Australia.

Дослідження очолювала некомерційна організація McKinnon, а компанія Roy Morgan проводила опитування у червні та липні. Загалом приблизно один із десяти респондентів допускав, що екстремальні заходи іноді можуть бути виправданими, тоді як понад три чверті австралійців із цим не погодилися.

Підтримка демократії серед молодих чоловіків

Серед чоловіків віком 18–24 роки також знизилася підтримка демократії: 54% опитаних цієї групи назвали її кращою за будь-яку іншу систему правління. Частка тих, хто вважає, що люди можуть вільно висловлювати політичні погляди, скоротилася на 23 відсоткові пункти — приблизно до 50%.

Виконувач обов’язків голови McKinnon і колишній віцепрем’єр штату Вікторія Джон Твейтс зазначив, що люди, які допускають виправданість насильства за певних обставин, залишаються меншістю, але їхня частка збільшується. За його словами, важливо, щоб молоді чоловіки, зокрема, краще розуміли значення демократії та можливість бути почутими.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Довіра до політиків знижується

Дослідження також зафіксувало зниження довіри до політиків і органів влади порівняно з попереднім роком. Майже три чверті опитаних вважають, що країна стала більш розділеною, ніж 12 місяців тому. Менше половини респондентів переконані, що політична система дає таким людям, як вони, можливість мати голос.

Найчастіше причинами низької довіри до федерального уряду називали невиконані обіцянки, нечесність політиків і їхню відірваність від людей. У внутрішніх регіонах невдоволення демократією сягнуло майже 39% — проти близько 30% у середньому по країні.

Довіра до інституцій зберігається

Водночас довіра до державної служби та демократичних інституцій переважно не змінилася або зросла. Майже половина австралійців довіряє федеральній державній службі. Найвищий рівень довіри має Австралійська виборча комісія — понад 70%, далі йдуть регулятори та дорадчі органи з 57%, а також суди з 55%.

Читай нас у