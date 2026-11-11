Понад 300 шкіл Північної Ірландії отримали погрозливі листи — Anadolu Agency

У Великій Британії понад 300 шкіл у Північній Ірландії повідомили поліції про отримання однакового електронного листа з погрозою. Поліція Північної Ірландії розслідує розсилку, однак попередньо вважає її неправдивою.

Розслідування розсилки

Як повідомляє Anadolu Agency, розсилку до шкіл по всій Північній Ірландії зафіксували в середу, 11 листопада 2026 року. У заяві поліції зазначили, що станом на той момент більш як 300 закладів повідомили правоохоронцям про одне й те саме електронне повідомлення, яке містило погрозу.

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Помічник головного констебля Ентоні Макнеллі заявив, що поліція нині оцінює ризик для громадськості як низький. Правоохоронці водночас продовжують розслідування розсилки.

Подібні повідомлення у Шотландії

Схожі електронні листи також отримали кілька шкіл у Шотландії. Ці випадки сталися на тлі евакуації сотень шкіл в Італії через надіслані електронною поштою погрози вибуху.

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