Понад 300 тисяч людей залишили домівки через бої на заході Ємену — Der Spiegel

У західному Ємені понад 300 тисяч людей були змушені залишити домівки через поновлення боїв між підтримуваними Іраном хуситами та урядовими силами, які підтримує Саудівська Аравія. Про це повідомляє Der Spiegel із посиланням на ООН. За даними Міжнародної організації з міграції, майже всі переміщені особи втекли зі своїх населених пунктів упродовж останніх двох місяців.

Люди терміново потребують захисту, продовольства, чистої води та медичної допомоги. Після чотирьох років відносного затишшя протистояння між хуситами й урядовими силами знову посилилося в липні. У вересні хусити почали новий наступ на заході країни, а Саудівська Аравія відтоді неодноразово завдавала ударів по їхніх позиціях.

Облога Таїза

Особливо складною є ситуація в місті Таїз, яке, за словами його жителів, хусити нині повністю оточили. Human Rights Watch повідомила про гострий дефіцит пального, продовольства, води, ліків і газу для приготування їжі. Експертка HRW з Ємену Ніку Джафарнія заявила, що хусити мають негайно дозволити ввезення продовольства, пального, медикаментів і води, а також доставлення гуманітарної допомоги.

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Таїз уже перебував в облозі хуситів протягом кількох років із 2015 року. Після відкриття частини під’їзних шляхів у 2024 році місто знову опинилося в оточенні внаслідок нового наступу.

Дефіцит води та ризик хвороб

Всесвітня організація охорони здоров’я попередила про ризик спалахів інфекційних захворювань. За її даними, провінція Таїз належить до районів, які найбільше постраждали від спалаху холери в Ємені, та має найбільшу частку переміщених осіб у країні — близько 126 тисяч.

Управління ООН з координації гуманітарних питань також висловило занепокоєння водопостачанням міста. Багато жителів залежать від питної води, яку привозять автоцистернами, однак дизельне пальне стає дефіцитним. За останні тижні виробництво води скоротилося вдвічі, а ціна доставленої води зросла утричі. Частина медичних вантажів дісталася Таїза, проте інші через обмежений доступ залишаються на складах в Адені.

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