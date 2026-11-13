Понад 333 тисячі людей залишили домівки в Ємені від серпня — Anadolu Agency

Від початку серпня через ескалацію бойових дій у Ємені понад 333 тисячі людей були змушені залишити свої домівки, зокрема більш як 24 тисячі — лише за останній тиждень. Про це повідомило Управління ООН з координації гуманітарних питань, передає Anadolu Agency.

За даними OCHA, цивільне населення потерпає від наслідків насильства: бойові дії пошкоджують медичні заклади, змушують родини залишати житло та ускладнюють роботу гуманітарних організацій. Найбільше переміщених осіб — понад 140 тисяч — перебувають у провінції Таїз.

Жертви серед цивільних

Управління Верховного комісара ООН з прав людини підтвердило 289 цивільних жертв від початку серпня: 72 людини загинули, ще 217 дістали поранення. Діти становили половину загиблих, а жінки та діти разом — майже дві третини загальної кількості жертв.

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що 1 листопада балістична ракета зруйнувала медичний центр Аль-Сакія у провінції Лахдж. Загинули троє медичних працівників, ще четверо були поранені. Через чотири дні у місті Таїз пошкоджень зазнали два медичні заклади, що поставило під загрозу надання життєво необхідної медичної допомоги приблизно 12 тисячам людей.

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Від початку ескалації, за даними ВООЗ, були пошкоджені або зруйновані 28 медичних закладів і сім автомобілів швидкої допомоги. Також загинули або зазнали поранень 13 медичних працівників.

Обмежений гуманітарний доступ

Пересування в місті Таїз залишається обмеженим. Місцева влада повідомила, що в середу до міста пропустили лише невелику партію — приблизно 400 мішків пшеничного борошна. Обмеження на маршрутах доступу порушили комерційні перевезення, спричинили дефіцит товарів і нестабільність на ринках, а місцеві банки, за повідомленнями, обмежили зняття готівки для фізичних осіб.

Попри труднощі гуманітарні партнери надали допомогу понад 255 тисячам переміщених людей, переважно жінкам і дітям. У вівторок гуманітарні організації передали питну воду та ємності для її зберігання більш як 6,2 тисячі людей у Таїзі та Адені, а також доправили до лікарень 11 вантажівок з екстреними медичними матеріалами.

OCHA закликало захищати цивільних і забезпечити безпечний, безперервний та безперешкодний гуманітарний доступ по всьому Ємену, зокрема до Таїза.

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