На окупованому Західному березі в Палестині під час нинішнього сезону збору оливок сталося понад 400 нападів із боку ізраїльських поселенців, що призвели до постраждалих або пошкодження майна. Це найбільша кількість таких випадків за всі попередні сезони, повідомляє UN News з посиланням на Гуманітарну групу на окупованій палестинській території.

Пошкоджені дерева та врожай

Від вересня, за даними групи, було пошкоджено понад 4 тисячі дерев і саджанців. Також понад 25 тисяч кілограмів продукції було пошкоджено або викрадено. До цієї гуманітарної групи входять керівники структур ООН, міжнародних і палестинських неурядових організацій.

Насильство, за повідомленням групи, поширилося також на райони A і B, які відповідно до угод Осло II 1995 року перебувають під повним або частковим контролем Палестинської адміністрації. Раніше палестинці в цих районах рідше стикалися з такими нападами. Цілями нападів також ставали активісти солідарності, журналісти й дипломати.

Обмеження доступу до земель

У перші дев'ять місяців 2026 року ізраїльська влада викорчувала або в інший спосіб пошкодила понад 10 тисяч дерев і саджанців, що належать палестинцям; більшість із них були оливковими. Біля ізраїльських поселень і за бар'єром на Західному березі ізраїльські сили, за повідомленням групи, не допускають власників до гаїв без попереднього дозволу.

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Навіть за погодженого доступу фермери мають замало часу для роботи, а домовленості можуть супроводжуватися скасуванням, відмовою у в'їзді, видворенням або нападами. Через неможливість дістатися до дерев частина врожаю втрачається.

Значення оливкового сектору

Від вирощування оливок і виробництва оливкової олії на Західному березі залежать приблизно від 80 тисяч до 100 тисяч палестинських сімей. Цей сектор забезпечує близько 15% аграрного ВВП, а збір урожаю має соціальне та культурне значення.

Гуманітарна група закликала ізраїльську владу припинити напади на палестинців і їхні засоби до існування, забезпечити фермерам вільний, безпечний, достатній і надійний доступ до земель, а також притягнути винних до відповідальності.

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