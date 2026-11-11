Понад 42% наземних хребетних можуть втратити частину середовищ — Mongabay

До кінця століття підвищення рівня моря може затопити частину придатних середовищ існування для понад 42% наземних хребетних. Такий прогноз містить глобальне дослідження, про яке повідомляє Mongabay.

Науковці проаналізували карти придатних середовищ для 34 120 видів амфібій, плазунів, птахів і ссавців — приблизно 90% усіх відомих видів цих груп. Їх зіставили з прогнозами підвищення рівня моря за п’ятьма кліматичними сценаріями Міжурядової групи експертів зі зміни клімату, від низьких до високих викидів.

Тисячі видів під загрозою втрати середовищ

Залежно від сценарію, до 2100 року з втратою середовищ через затоплення узбереж можуть зіткнутися від 14 325 до 15 324 досліджених видів. Водночас лише 5,9% із них у Червоному списку Міжнародного союзу охорони природи визначені як види, яким загрожує зміна клімату.

За оцінками дослідників, вплив може торкнутися до 63% птахів, 52% ссавців, 36% плазунів і 24% амфібій. Особливо вразливими названо плазунів, види з обмеженим ареалом і ті, які вже перебувають під загрозою зникнення. Загалом плазуни можуть втратити майже удвічі більшу частку середовищ, ніж птахи або ссавці.

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За сценарієм високих викидів кількість видів, які втратять понад 10% середовища існування, може зрости з 18 у 2050 році до 109 у 2100-му. Понад половину таких видів становитимуть плазуни. Три види, зокрема каталінаська чаквалла, жабка-рестинга та бразильська амфісбена Amphisbaena littoralis, можуть втратити понад половину глобально доступного середовища.

Найбільші ризики для дельти Амазонки та Південно-Східної Азії

Наймасштабніші втрати середовищ наземних хребетних прогнозують у дельті Амазонки, зокрема через її високе біорізноманіття. До 2050 року там може бути затоплено понад 100 тисяч гектарів заплавних лісів і прибережних водно-болотних угідь. До регіонів високого ризику також віднесли узбережжя Центральної Америки та Південно-Східної Африки.

Окреме занепокоєння викликає Південно-Східна Азія: на Малайському півострові, Борнео та Суматрі території, яким загрожує затоплення, підтримують майже втричі більше видів під загрозою зникнення, ніж решта світу. Автори дослідження визначили ділянки-рефугіуми, які, ймовірно, уникнуть затоплення та можуть допомогти тваринам пристосуватися. Проте 96% таких територій розташовані поза чинними природоохоронними зонами.

Автори зазначають, що їхні оцінки є консервативними, адже дослідження не враховувало посилення штормових нагонів, ураганів, солоного аерозолю та деградації середовищ. Також аналіз стосувався лише наземних частин ареалів і не охоплював морські та припливно-відпливні екосистеми.

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