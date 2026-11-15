Понад 50 компаній США заробили понад $130 млрд — OilPrice

За оцінкою, на яку посилається OilPrice, понад 50 великих нафтогазових компаній США заробили більш як 130 млрд доларів у квітні—вересні 2026 року. Оцінка охоплює переважно виробників нафти й нафтопереробні компанії та пов’язана зі зростанням цін на енергоносії й попитом на американські поставки.

Обмеження в Ормузькій протоці

Видання пов’язує зміну ринкової ситуації з війною в Ірані, що розпочалася у лютому, та обмеженнями руху через Ормузьку протоку. До запровадження обмежень цим маршрутом транспортували приблизно п’яту частину світових обсягів нафти й скрапленого природного газу.

За оцінкою Управління енергетичної інформації США, у 2025 році через протоку щодня проходило близько 20 млн барелів нафти й нафтопродуктів. Обмеження змусили частину країн шукати альтернативних постачальників енергії.

Американські виробники та переробники, за даними OilPrice, скористалися вищими цінами і попитом, а також відносно нижчими логістичними витратами: значну частину нафти на підприємства США постачають трубопроводами.

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Прибутки Exxon Mobil і Chevron

Серед компаній, які найбільше виграли від ситуації, видання називає Exxon Mobil і Chevron. У жовтні Exxon Mobil повідомила про більш ніж удвічі більший прибуток за третій квартал, тоді як прибуток Chevron майже потроївся.

Водночас сукупні прибутки американських компаній за цей період залишилися нижчими за рівень 2022 року. Тоді середня ціна нафти становила 100 доларів за барель, а у квітні—вересні 2026 року — приблизно 90 доларів.

Дорожче пальне для споживачів

На тлі зростання прибутків енергетичних компаній американські споживачі, за наведеними у матеріалі оцінками, витратили додаткові 147 млрд доларів на бензин і дизельне пальне від початку війни в Ірані. Це відповідає понад 1100 доларам додаткових витрат на домогосподарство.

За даними OilPrice, вищі прибутки також зафіксували європейські компанії. Shell повідомила про 12,06 млрд доларів прибутку за третій квартал — приблизно вдвічі більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Прибуток французької TotalEnergies за третій квартал становив 8,26 млрд доларів, більш ніж удвічі перевищивши показник 2025 року.

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