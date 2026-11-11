Понад 50 країн у Парижі погоджують пакт про права дітей — France 24

У Парижі понад 50 країн цього тижня беруть на себе зобов’язання поставити права дітей у центр своїх політик і дій. Разом із ними до ініціативи долучаються 20 неурядових і філантропічних організацій, а також низка транснаціональних компаній.

Права дітей на форумі

Відповідний пакт погоджують на Паризькому форумі миру, де права дітей є однією з центральних тем. Про це повідомляє France 24. Учасники ініціативи представляють державний, неурядовий, філантропічний і корпоративний рівні.

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Позиція ЮНІСЕФ

До ініціативи долучився Дитячий фонд ООН — ЮНІСЕФ. Його виконавча директорка Кетрін Расселл дала інтерв’ю програмі Perspective. Расселл зазначила, що коли в країнах не дбають про дітей, важко уявити, яким буде майбутнє таких країн. Вона пов’язала турботу про дітей з уявленням про майбутнє країни.

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