У США понад 80 відомих дослідників технологій, керівників і науковців підписали заяву, в якій назвали компанію Anthropic безрозсудною напередодні її первинного публічного розміщення акцій. Автори документа висловили занепокоєння зростанням здатності штучного інтелекту створювати нові версії самого себе.

Претензії підписантів

Як повідомляє The National, підписанти заяви стверджують, що Anthropic попереджає про ризики концентрації влади та втрати людського контролю над ШІ, який рекурсивно самовдосконалюється, але водночас прагне першою створити такі системи.

Критики також заявили, що компанія останніми роками послабила власні зобов’язання щодо безпеки та лобіювала вигідне для себе регулювання. Серед підписантів — лауреат Премії Тюрінга Джудея Перл, співзасновник Future of Life Institute Макс Тегмарк і президент Centre for Humane Technology Трістан Гарріс.

Заява Макса Тегмарка

Тегмарк заявив, що керівники Anthropic публічно попереджають про неконтрольовані системи, які, за їхніми словами, можуть призвести до вимирання людства протягом десятиліття. Водночас, за твердженням фізика, компанія прискорює розробку такого ШІ та представляє це потенційним інвесторам як конкурентну перевагу.

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Він закликав тих, хто розглядає інвестиції в IPO Anthropic, двічі подумати, перш ніж ризикувати життям близьких. Anthropic не надала негайного коментаря у відповідь на запит видання.

Дебют на Nasdaq

Anthropic, заснована 2021 року, раніше вважалася серед представників галузі компанією, що більше зосереджується на обережності, правилах і безпеці ШІ. Вона також продовжує юридичний спір із Білим домом через вимогу скасувати частину обмежень для моделей, які використовує Міністерство оборони США.

За даними медіа, компанія має дебютувати на Nasdaq у четвер із ціною акцій від 70 до 78 доларів. Її біржовим тікером має стати ANT.

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