Понад 97 тисяч повідомлень про збої Outlook зафіксували у США — Cyprus Mail

У США тисячі користувачів повідомили про збої в роботі Outlook, Microsoft 365 і Teams. За даними Cyprus Mail, перебої також вплинули на конектори, які використовують сервіси штучного інтелекту OpenAI та Anthropic.

Десятки тисяч повідомлень

Сервіс Downdetector, що відстежує збої на основі звітів із різних джерел, зафіксував понад 97 тисяч повідомлень про проблеми з Outlook станом на 14:07 за східним часом США. Фактична кількість користувачів, яких торкнулася проблема, може відрізнятися.

Також Downdetector зареєстрував понад 38 тисяч повідомлень про труднощі з Microsoft 365 та приблизно 4,5 тисячі повідомлень про труднощі з доступом до Teams.

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Дії Microsoft

Microsoft заявила, що активно працює над зменшенням наслідків збою. Компанія призупинила всі розгортання, перенаправляє додатковий трафік з ураженої інфраструктури та перезапускає сервери, щоб повернути їх до роботи.

Раніше Microsoft повідомляла про усунення збою Teams для користувачів у Північній Америці. Згодом компанія зазначила, що проблема може впливати й на підключення до Microsoft 365 в інших регіонах.

Вплив на OpenAI та Anthropic

OpenAI повідомила, що розслідує проблему з конекторами Microsoft: нові підключення можуть не працювати, а інструменти — працювати не так, як очікується. Anthropic заявила, що виявила проблему у зовнішнього постачальника, яка вплинула на її конектор Microsoft 365.

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