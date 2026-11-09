Понад половину чоловіків 30–49 років у Південній Кореї мають ожиріння — Korea Herald

У Південній Кореї понад половину чоловіків віком 30–49 років класифікували як осіб з ожирінням. Показник становив 52,1% серед чоловіків віком 30–39 років і 53,1% серед чоловіків віком 40–49 років, повідомляє Korea Herald з посиланням на урядовий аналіз.

Різниця між чоловіками та жінками

Аналіз ґрунтується на даних опитування здоров’я громад за 2025 рік. Загалом до категорії осіб з ожирінням віднесли 42,5% чоловіків і 22,9% жінок. Серед чоловіків цей показник знижувався після 40 років, тоді як серед жінок переважно зростав із віком: від 16,4% серед людей віком 20–29 років до 27,4% серед осіб віком від 70 років.

Медіанний рівень ожиріння у містах, округах і районах країни у 2025 році досяг 35,4%, що на 7,5 відсоткового пункта більше, ніж у 2016 році. Щорічне опитування Корейського агентства з контролю та профілактики захворювань охоплює близько 230 тисяч дорослих віком від 19 років. Дані про зріст і вагу учасники повідомляють під час особистих інтерв’ю, а ожирінням в аналізі вважають індекс маси тіла 25 або вище.

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Сон і фізична активність

За даними аналізу, у людей, які не виконували силових вправ, імовірність ожиріння була в 1,3 раза вищою, ніж у тих, хто їх виконував. Сон тривалістю шість годин або менше пов’язали з імовірністю ожиріння, вищою в 1,2 раза порівняно зі сном тривалістю сім-вісім годин.

Пропуск сніданку, відсутність ходьби для фізичної активності та вживання алкоголю також були пов’язані з приблизно в 1,1 раза вищою імовірністю ожиріння. Під час розрахунків враховували інші чинники.

Найвищі показники ожиріння серед великих міст і провінцій зафіксували в Ульсані, Чолла-Намдо та Канвондо, а найнижчі — у Седжоні, Теджоні та Сеулі. У десяти районах із найвищими показниками частіше діагностували гіпертонію та діабет, а рівень ризикованого вживання алкоголю там був вищим, ніж у десяти районах із найнижчими показниками.

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