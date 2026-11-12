Понга і Ваака з Нової Зеландії виграли нагороди Golden Boot — ABC News Australia

Калін Понга та Стейсі Ваака з Нової Зеландії стали лауреатами чоловічої та жіночої нагород Golden Boot у регбілізі. Про це повідомляє ABC News.

Сезон Понги

Понга заніс шість спроб, допомігши «Ньюкаслу» вийти до гранд-фіналу NRL. На Кубку світу з регбілігу він заніс ще дві спроби за збірну Нової Зеландії, попри перелом руки.

Він став восьмим новозеландським володарем чоловічої Golden Boot. Раніше цю нагороду серед представників Нової Зеландії отримували Г'ю Макгаган, Стейсі Джонс, Бенджі Маршалл, Шон Джонсон, Роджер Туїваса-Шек, Джозеф Ману та Джеймс Фішер-Гарріс.

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Досягнення Вааки

Ваака, яка виступає в різних видах регбі, занесла дев'ять спроб за «Ворріорз» у 10 матчах NRLW. Ще дев'ять спроб вона занесла у чотирьох матчах Кубка світу.

Ваака стала третьою представницею Нової Зеландії, яка виграла жіночу Golden Boot, після Рейсін Макгрегор і Джорджії Гейл. Цими вихідними обидва лауреати мають зіграти у фіналах Кубка світу, де чоловіча та жіноча збірні Нової Зеландії зустрінуться з Австралією.

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