Світовий попит на охолодження будівель уперше перевищив попит на опалення, повідомило Міжнародне енергетичне агентство у доповіді World Energy Outlook 2026. Як передає Anadolu Agency, серед причин агентство називає підвищення температури та зростання доходів домогосподарств.

Прогноз до 2035 року

Згідно зі сценарієм заявленої політики МЕА, споживання електроенергії для охолодження у світі до 2035 року зросте на 1700 терават-годин. Цей прогноз уже враховує поступове підвищення середньої глобальної температури.

Агентство застерегло, що частіші, інтенсивніші та триваліші хвилі спеки можуть суттєво підвищити цей показник. За таких умов приріст споживання електроенергії для охолодження може сягнути приблизно 2400 терават-годин до 2035 року — орієнтовно на 40% більше за прогноз у сценарії заявленої політики.

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Навантаження на електромережі

Поза межами Китаю високих температур зазнають 85% домогосподарств у країнах із ринками, що формуються, та країнах, що розвиваються. Водночас кондиціонери мають менш як одне з п’яти таких домогосподарств. За даними МЕА, вищі доходи роблять кондиціонери доступнішими для домогосподарств, особливо в цих країнах.

Додатковий попит посилюватиме навантаження на електромережі, передусім у пікові години, коли багато домогосподарств одночасно потребуватимуть охолодження. МЕА зазначило, що з 2019 року світовий попит на електроенергію зростав у середньому на 3,3% щороку, тоді як загальний попит на енергію — на 1,5%.

Для забезпечення нового попиту та підключення нових джерел енергії упродовж наступного десятиліття у світі знадобиться щонайменше 25 млн кілометрів нових ліній електропередачі. Ще 15 млн кілометрів наявних мереж передавання й розподілу електроенергії необхідно модернізувати або замінити.

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