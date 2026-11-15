Популяція інвазивних мунтжаків у Тібі зросла до 94 тисяч — The Japan Times

У японській префектурі Тіба оціночна чисельність мунтжаків Рівза, також відомих як кіони, зросла більш ніж у сім разів — із 13 264 тварин у 2006 фінансовому році до 94 093 у 2024-му. Інвазивні олені пошкоджують сільськогосподарські культури та поширюються на сусідні території, повідомляє The Japan Times.

Тварини поширюються на північ

Мунтжаки Рівза почали розселятися на південному сході Тіби між 1960-ми та 1980-ми роками. Вважається, що тварини втекли з приватного туристичного парку в Кацуурі, який нині не працює. М’який клімат, велика кількість рослинності, відсутність хижаків і висока репродуктивність сприяли зростанню популяції: самки можуть вагітніти вже у віці шести місяців і розмножуватися протягом усього року.

До 2025 фінансового року кіони поширилися у 18 муніципалітетах, а щорічні збитки врожаям оцінювали у 4–9 млн єн. Їх також помічали в місті Касіва у Тібі та в сусідній префектурі Ібаракі, де першу тварину зафіксували у 2017 році. У травні в місті Кога в Ібаракі впіймали першого кіона — самця.

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Пастки, камери та спроби викорінення

У квітні в Тібі набув чинності новий п’ятирічний план контролю популяції. Муніципалітети мають активніше встановлювати пастки у районах, де кіони вже закріпилися, тоді як влада префектури зосереджується на периферії ареалу, щоб не допустити подальшого поширення на північ. Більшість тварин ловлять у кліткові пастки, а префектура компенсує частину витрат на них.

Дослідники Токійського університету сільського господарства і технологій відстежують кіонів за допомогою фотопасток та аудіореєстраторів. Камери фіксують тварин на обмеженій площі, тоді як їхні характерні високі крики можна почути на значно більшій відстані. Команда також працює над системою штучного інтелекту, яка має автоматично відрізняти звуки кіонів від голосів лисиць і сов.

На острові Ідзуосіма, де окрема популяція виникла після втечі тварин із зоопарку в 1970 році, влада планує інтенсивний відлов у 2026–2028 роках. Наприкінці 2025 року популяцію там оцінювали у 12 707 тварин, хоча раніше вона сягала близько 20 тисяч.

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