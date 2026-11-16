Поранений в Кувейті майор США подав скаргу на Пентагон — Der Spiegel

Майор армії США Стівен Рамсботтом, який дістав поранення під час іранського авіаудару в Кувейті, подав офіційну скаргу на Міністерство оборони США. Він стверджує, що Пентагон проігнорував попередження про недостатній захист військових перед атакою 1 березня, внаслідок якої загинули шестеро американських військовослужбовців.

Як повідомляє Der Spiegel, CNN цитував звернення військового, яке минулого тижня надійшло до комітетів зі збройних сил Палати представників і Сенату США.

Скарга на захист військових

В інтерв’ю CBS Рамсботтом назвав інцидент тактичним провалом армії, командування та власним. За його словами, оперативний центр у Кувейті, де він працював разом із товаришами по службі, був недостатньо захищений.

Військовий також заявив, що неодноразово порушував перед керівництвом питання захисту від авіаударів, але у відповідь чув, що причин для занепокоєння немає. За даними CNN, будівлю оточували бетонні бар’єри, які могли захистити від замінованих автомобілів, але не від безпілотників і ракет. Удар стався настільки раптово, що евакуювати військових не встигли.

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Рамсботтом стверджує, що замовлена система протидії дронам так і не надійшла на місце. За його словами, під час атаки там також не було ані лікарів, ані медичного пункту.

Реакція Пентагону і Сенату

Після атаки представники Пентагону заявляли, що об’єкт був укріплений і захищений. Міністр оборони США Піт Гегсет у березні говорив про наявність у США потужних систем протиповітряної оборони, водночас визнавши, що один боєприпас прорвався крізь оборону.

Демократичний сенатор Річард Блюменталь повідомив про намір запросити Гегсета на закрите засідання для обговорення заходів безпеки на об’єкті. За даними видання, десятки людей, серед яких і Рамсботтом, дістали поранення.

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