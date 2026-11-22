У США після масштабної поразки Республіканської партії на проміжних виборах розширюється коло можливих претендентів на президентську номінацію у 2028 році. Віцепрезидент Джей Ді Венс, якого раніше вважали ймовірним наступником президента Дональда Трампа, опинився під тиском через необхідність одночасно зберігати підтримку руху MAGA та дистанціюватися від президента з рейтингом схвалення близько 37%, повідомляє The Japan Times.

Республіканський стратег Браян Дарлінг заявив, що Венс входив у проміжні вибори беззаперечним фаворитом, однак тепер боротьба за номінацію стала відкритою. Після того як республіканці втратили більшість і в Палаті представників, і в Сенаті, Венс пов’язав поразку партії з війною в Ірані. Трамп публічно розкритикував віцепрезидента за те, що той не сказав, що рішення розпочати війну було правильним, хоча заперечив повідомлення про конфлікт між ними.

Можливі конкуренти Венса

Серед потенційних суперників Венса дедалі частіше називають державного секретаря Марко Рубіо. Під час поїздки Трампа Азією саме Рубіо доручили представити реакцію адміністрації на хвилю технологічних збоїв у США. Республіканський стратег Марк Вівер назвав Рубіо найяскравішою фігурою в уряді Трампа.

Трамп заявив, що і Венс, і Рубіо мають популярність, але не виключив несподіванок у найближчі місяці. Він також наголосив, що до виборів залишається понад два роки, а це, за його словами, тривалий термін у політиці Трампа.

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Інші претенденти на номінацію

Після виборів губернатор Флориди Рон Десантіс звернув увагу, що його штат зберіг республіканські позиції попри перемоги демократів на Півдні США. За даними видання, остаточного рішення про його можливу участь у президентських перегонах ще не ухвалили.

Про президентські амбіції також говорив сенатор від Техасу Тед Круз, який закликав партію відмовитися від тарифної політики адміністрації та повернутися до принципів вільного ринку. Серед інших можливих кандидатів партійні посадовці та донори згадують губернаторку Арканзасу Сару Хакабі Сандерс, сенаторів Джоша Гоулі, Тома Коттона та Дейва Маккорміка, а також колишнього губернатора Вірджинії Гленна Янгкіна.

За інформацією джерел, близьких до Венса, його радники й надалі очікують, що він балотуватиметься у президенти, а терміни ухвалення рішення, за їхніми словами, не змінилися і припадають на наступну весну. Водночас інше джерело повідомило, що Венс ще не визначився щодо президентської кампанії. Сам віцепрезидент публічно заявив, що рішення щодо війни ухвалює президент, а його завдання — підтримувати главу держави.

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