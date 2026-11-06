Поразки Ягеллонії та Леха збільшили відставання Польщі в рейтингу УЄФА — Interia Sport

Ягеллонія Білосток програла «Левскі» в Софії, Болгарія, з рахунком 0:1, а «Лех» Познань поступився «Бенфіці» в Лісабоні, Португалія, — 1:3. Ці результати позначилися на позиціях Польщі в національному клубному рейтингу УЄФА: відставання від Чехії становить 0,6 бала, повідомляє Interia Sport.

Поразка Ягеллонії в Софії

Команда під керівництвом Адріана Сємєнця, за даними видання, непогано провела матч у столиці Болгарії. Водночас суперник забив після подачі з кутового, і цей гол приніс «Левскі» мінімальну перемогу.

«Лех» зазнав поразки в гостьовому матчі з «Бенфікою» в Лісабоні. Команда Нільса Фредеріксена поступилася з рахунком 1:3, а португальський клуб до цієї гри не програвав у поточному розіграші Ліги Європи.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ситуація в рейтингу УЄФА

Після цих матчів польські клуби не додали очок до свого доробку в рейтингу УЄФА. Чехія, яка після попереднього туру мала стільки ж балів, як Польща, вийшла вперед: чехи посідають 11-те місце з 46,325 бала, тоді як Польща йде 12-ю з 45,725 бала.

Десяту позицію посідає Греція з 47,612 бала. За даними Interia Sport, саме це місце дає пряму кваліфікацію до Ліги чемпіонів. Нижче Польщі в таблиці розташувалися Норвегія з 41,012 бала та Данія з 40,806 бала.

Читай нас у