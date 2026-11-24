Аналіз давніх порід зі зворотного боку Місяця свідчить, що астероїдні зіткнення не були зосереджені в одному короткому катастрофічному періоді. Натомість їхня частота поступово зменшувалася впродовж мільярдів років, повідомляє ScienceDaily.

Запис зіткнень за понад три мільярди років

Науковці дослідили невеликі фрагменти місячних порід, шукаючи сліди давніх ударів. Вони ідентифікували ударні події, що відбувалися приблизно від 4,33 млрд до 1,13 млрд років тому. Такий часовий проміжок охоплює понад три мільярди років історії астероїдних зіткнень із Місяцем.

Результати не підтримують уявлення про відносно нетривалий етап надзвичайно інтенсивного бомбардування. Замість цього дані вказують на тривалий процес, у якому кількість ударів поступово знижувалася.

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Чому важливий зворотний бік Місяця

Співавтор дослідження Фред Журдан зі Школи наук про Землю і планети Університету Кертіна та Центру Джона де Летера зазначив, що Місяць зберіг геологічний запис, втрачений на Землі через ерозію, тектоніку плит, вулканічну активність та інші процеси.

Зразки зі зворотного боку Місяця дали змогу вперше порівняти дві різні частини супутника. За оцінкою дослідників, ця ділянка менше зазнала впливу пізніших геологічних подій і тому краще зберегла сліди ранніх ударів. Матеріал доставила китайська місія Chang’e-6 — перша місія, що повернула на Землю зразки зі зворотного боку Місяця.

Історія ударів по Місяцю може допомогти дослідникам краще зрозуміти події, які впливали на Землю на ранніх етапах її розвитку, оскільки обидва небесні тіла мають спільну історію. Дослідження очолила Державна ключова лабораторія процесів і ресурсів глибинної Землі при Гуанчжоуському інституті геохімії Китайської академії наук. Роботу опублікували в журналі Science Advances; автори застосували аргон-аргонове датування ударних розплавів.

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