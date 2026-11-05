Пором Spirit of Tasmania IV прибув до Джилонга із запізненням — ABC News Australia

Новий пасажирський пором Spirit of Tasmania IV прибув до Джилонга в Австралії приблизно на чотири години пізніше від розкладу. Судно, яке вирушило з Девонпорта напередодні ввечері, зайшло до порту близько 10:00 у супроводі буксира, повідомляє ABC News Australia.

Затримка та супровід буксира

Пором мав пришвартуватися в Джилонзі о 6:00. Один із пасажирів розповів, що спершу пасажирам оголосили про перенесення прибуття приблизно на 8:00, а за кілька хвилин капітан повідомив про затримку заходу судна до гавані орієнтовно до 10:30.

За даними сервісу відстеження морського руху, Spirit of Tasmania IV виконав кілька незвичних маневрів поблизу мису Пойнт-Лонсдейл перед входом до затоки Порт-Філліп, а потім ще кілька поворотів уже в затоці. Буксир супроводжував судно до термінала. ABC звернулася до оператора порома TT-Line по коментар.

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Розслідування інциденту з іншим поромом

Тим часом Австралійське бюро безпеки на транспорті розслідує окремий інцидент із системою керування на іншому новому поромі компанії — Spirit of Tasmania V. Він стався 26 жовтня під час пробного рейсу поблизу Пойнт-Генрі в затоці Порт-Філліп.

На борту тоді перебували 94 члени екіпажу, 20 пасажирів і вантажні автомобілі. За інформацією бюро, під час повороту праворуч автопілот відреагував повільно, через що судно зробило ширший поворот, ніж очікували. Після коригування налаштувань швидкість повороту зросла, а автопілот не зміг припинити поворот.

Керування перевели в ручний режим, однак пором ненадовго вийшов за південну та північну межі судноплавного каналу. Екіпаж зупинив судно в каналі Wilson Spit, після чого воно продовжило рейс. Розслідування має встановити, чи спричинили інцидент технічна несправність або людський чинник; остаточний звіт очікують у другому кварталі наступного року.

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