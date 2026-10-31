Пороми Spirit of Tasmania IV і V здійснять перші пасажирські рейси — ABC News Australia

В Австралії нові пороми Spirit of Tasmania IV і Spirit of Tasmania V цього вечора мають вирушити в перші офіційні пасажирські рейси через Бассову протоку. Судна з домашнім портом у Девонпорті на острові Тасманія мають замінити Spirit of Tasmania I і II, які працюють на цьому маршруті з 2002 року.

Як повідомляє ABC News Australia, нові пороми можуть перевозити на 400 пасажирів більше за попередні судна та мають на 60% більше місця для транспортних засобів. Для караванів і будинків на колесах на них передбачено утричі більше простору, ніж на старих поромах. Також на суднах облаштували 18 кают для подорожей із домашніми тваринами.

Дев'ять років затримок

Програму заміни поромів оголосили у 2017 році: тодішній уряд Тасманії планував ввести нові судна в експлуатацію у 2021-му. У 2018 році державний оператор TT-Line уклав контракт із німецькою верф'ю FSG на будівництво двох поромів за $714 млн, однак на початку 2020 року угоду скасували через фінансові проблеми компанії.

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Пізніше TT-Line підписала меморандум із фінською Rauma Marine Constructions про спорудження суден за $850 млн. Уряд намагався знайти австралійського виробника, але відповідна робоча група не досягла результату, тож через дев'ять місяців повернулися до домовленостей із фінською верф'ю. Втрата початкового виробничого слота знову перенесла строки постачання. Під час глобальної інфляційної кризи TT-Line також виплатила RMC додаткові $81 млн, щоб завершити будівництво.

Вартість причалу зросла

Окремою проблемою стало будівництво більшого причалу й терміналу в Девонпорті, необхідних для нових суден. Спочатку роботи планували завершити у серпні 2024 року за $90 млн. У червні того року TT-Line повідомила, що кошторис зріс до $375 млн, а готовність об'єкта очікували лише в лютому 2027-го, хоча будівництво тоді ще не почалося.

Згодом графік робіт прискорили, щоб забезпечити перші рейси, але вартість терміналу й причалу зросла до $493 млн. Пороми мають розпочати роботу на п'ять років пізніше від початкового плану, а витрати перевищили прогноз первинного бізнес-плану на $700 млн. За прогнозом, борг TT-Line цього фінансового року досягне піку в $1,1 млрд, а компанія залишатиметься в боргу щонайменше до 2052 року.

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