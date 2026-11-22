Порт Лос-Анджелеса у США повідомив, що в серпні заблокував 120 мільйонів спроб атак на свої мережі. Американські порти фіксують значну кількість кіберзагроз на тлі зростання атак із застосуванням штучного інтелекту проти важливої інфраструктури, повідомляє The Hill.

Атаки на системи порту Корпус-Крісті

Порт Корпус-Крісті в штаті Техас, через який проходить найбільший обсяг експорту нафти зі США, заявив про сотні або навіть тисячі спроб атак щодня. Генеральний директор порту Кент Бріттон розповів Financial Times, що активність зросла з боку країн та організацій, яких він назвав відомими зловмисниками; за його словами, вони шукають помітні цілі.

Зловмисники намагалися знайти вразливості у комп’ютерних системах порту. Вони також надсилали працівникам фішингові повідомлення, видаючи себе за керівників, щоб отримати доступ до систем. Бріттон зазначив, що застосування штучного інтелекту може ще більше ускладнити захист мереж.

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Захист мереж у Лос-Анджелесі

За даними Bloomberg, серед заблокованих Портом Лос-Анджелеса спроб атак були експлуатація мережевих уразливостей, викрадення облікових даних і поширення шкідливого програмного забезпечення. Виконавчий директор порту Джин Серока наголосив, що зловмисникам достатньо досягти успіху один раз.

За словами Сероки, команда кібербезпеки порту за останні роки розширилася та вибудувала семирівневу цифрову оборону. Міністерство юстиції і Міністерство внутрішньої безпеки США також запустили центр боротьби з кіберзлочинцями, який об’єднує понад 30 федеральних відомств і сотні партнерів на рівні штатів та місцевої влади. У Мін’юсті заявили, що центр допомагатиме первинно опрацьовувати скарги потерпілих, відстежувати мережі, відповідальні за злочини, та надавати технічну підтримку.

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