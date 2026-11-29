У штаті Луїзіана, США, Порт Південної Луїзіани відновив процедуру розгляду випуску облігацій на суму до $400 млн для портової інфраструктури сталеливарного проєкту Hyundai Steel і Posco вартістю $5,8 млрд. Компанії планують розпочати комерційну експлуатацію заводу з електродуговою піччю у 2029 році.

Слухання після позову

За даними Korea Herald, портова комісія має провести спеціальне засідання та громадські слухання щодо можливого випуску до $400 млн облігацій для будівництва портових об’єктів Hyundai-Posco Louisiana Steel.

Спочатку слухання були заплановані на 17 листопада. Жителі та екологічні групи подали позов, заявивши, що портова адміністрація неналежно повідомила громадськість про випуск облігацій. Суд штату Луїзіана 16 листопада тимчасово зупинив процедуру, однак наступного дня відхилив позов як передчасний, оскільки комісія ще не ухвалила остаточного рішення. Після цього портова адміністрація повторно призначила слухання.

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Фінансування та постачання сировини

$400 млн портового фінансування є частиною пакета облігацій на суму до $900 млн, який Комісія з облігацій штату Луїзіана схвалила у вересні. Решту $500 млн планують спрямувати на виробничі потужності заводу.

Кошти мають піти на будівництво причалів, вантажних терміналів і конвеєрних систем для розвантаження та перевезення залізної руди до підприємства. За даними Louisiana Economic Development, після запуску завод планує щороку імпортувати близько 3,6 млн тонн залізної руди, зокрема з Бразилії, для виробництва заліза прямого відновлення. Металобрухт для електродугової печі мають закуповувати у США.

Після виходу на повну потужність підприємство має виробляти 2,7 млн тонн сталі на рік: 1,8 млн тонн автомобільного листа та 900 тис. тонн листа загального призначення. За інформацією Hyundai Steel, покупців уже знайшли на 1,4 млн тонн автомобільного листа, зокрема для заводів Hyundai Motor і Kia у США та для Posco.

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