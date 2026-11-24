Сукупний портфель кредитів для судноплавства у чотирьох найбільших банків Греції наприкінці 2025 року зріс на 37% — приблизно з $18 млрд до $23,6 млрд. Їхня частка на світовому ринку фінансування судноплавства збільшилася з 6,1% до 7,8%, повідомляє Cyprus Mail з посиланням на дослідження Petrofin Research, опубліковане в липні 2026 року.

Позиції банків у світовому рейтингу

Найбільший судноплавний кредитний портфель серед грецьких банків мав National Bank of Greece — $6,48 млрд. У Eurobank він становив $6,2 млрд, у Piraeus Bank — $6,07 млрд, а в Alpha Bank — $4,6 млрд. У глобальному рейтингу кредиторів галузі National Bank of Greece посів 20-те місце, Eurobank — 21-ше, Piraeus Bank — 22-ге, Alpha Bank — 29-те.

За даними видання, зростання стало найбільшим у відсотковому вимірі серед європейських фінансових установ, що працюють із судноплавним фінансуванням. Банки також намагаються використати можливості, що виникли після виходу частини міжнародних кредиторів із цього сегмента після фінансової кризи 2008 року.

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Попит на оновлення флоту

У звітності Alpha Bank за перші дев’ять місяців 2026 року портфель кредитів для судноплавства становив €5,4 млрд. На танкери припадало 47% такого фінансування, на суховантажні судна — 33%, на газовози для перевезення скрапленого природного газу — 13%, на контейнеровози — 7%.

Банківські керівники оцінюють замовлення грецьких судновласників на нові судна приблизно у $55 млрд протягом наступних трьох років. Розширення кредитування пов’язують із попитом на оновлення флоту та судна з нижчими викидами.

Водночас S&P Global Ratings 1 жовтня 2026 року попередило про ризики концентрації корпоративного кредитування грецьких банків. На судноплавство, туризм та енергетику припадає 45% їхніх бізнес-кредитів проти 17% у європейських банків, які аналізувало агентство. S&P описало сценарії сильного стресу, однак зазначило, що вони не є базовим прогнозом.

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